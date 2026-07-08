Миллиарды тенге задолжали недропользователи Казахстану

«Сейчас эта цифра составляет 17 млрд тенге. В данный момент оплачено 5,2 млрд тенге. Мы работаем над тем, чтобы по остальным долгам был возврат. Потому что многие недропользователи обращаются в суд, и в судебном порядке мы проводим соответствующие работы по взысканию задолженности», — сказал Акбаров.