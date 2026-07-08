Миллиарды тенге задолжали недропользователи Казахстану

По его словам, часть долга оплачена.
«Сейчас эта цифра составляет 17 млрд тенге. В данный момент оплачено 5,2 млрд тенге. Мы работаем над тем, чтобы по остальным долгам был возврат. Потому что многие недропользователи обращаются в суд, и в судебном порядке мы проводим соответствующие работы по взысканию задолженности», — сказал Акбаров.
Вице-министр раскрыл подробности этой задолженности.
«У нас в контракте предусмотрено девять пунктов — это неисполнение объема добычи, казахстанского содержания, объемов бурения, непоставка на внутренний рынок
Ранее в Минэнерго рассказали о запасах угля в Казахстане и планах по его добыче.