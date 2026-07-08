Пермский университет вошел в топ вузов по уровню зарплаты выпускников-юристов

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) занял десятое место в рейтинге с самой высокой зарплатой выпускников юридического факультета. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 10 тыс. руб. и достигла 120 тыс. руб. в месяц. При этом, по данным аналитиков, 64% выпускников-юристов остаются работать в Перми.