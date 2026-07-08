СК: обвиняемый в нападении с ножом на ребенка житель Мамоново подлежит лечению

Напомним, после нападения мужчина был заключен под стражу. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и покушение на убийство. Во время допроса фигурант заявил, что мотивом нападения стал произошедший ранее конфликт с ребенком. По информации регионального УМВД, семья пострадавшего мальчика состояла на учете как неблагополучная, а после происшествия детей поместили в социальное учреждение.