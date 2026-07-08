СК: обвиняемый в нападении с ножом на ребенка житель Мамоново подлежит лечению

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Мамоново, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего и причинении легкого вреда здоровью. Материалы направлены в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 27 сентября в Мамоново фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну. Его действия пресекли родные и близкие мальчика, добавляет пресс-служба облсуда. В результате нападения ребенку причинены тяжелые травмы внутренних органов с развившимся кровотечением. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мальчик выжил. Сейчас он находится в лечебном учреждении.
Кроме того, как установило следствие, фигурант ударил ножом родственницу мальчика, которая пыталась его защитить. Женщина получила легкий вред здоровью.
В СК сообщили, что комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину страдающим психическим заболеванием. По заключению экспертов, он подлежит принудительному лечению.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительной меры медицинского характера.
Напомним, после нападения мужчина был заключен под стражу. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и покушение на убийство. Во время допроса фигурант заявил, что мотивом нападения стал произошедший ранее конфликт с ребенком. По информации регионального УМВД, семья пострадавшего мальчика состояла на учете как неблагополучная, а после происшествия детей поместили в социальное учреждение.