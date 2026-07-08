Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус утонул, когда чистил бассейн

Под Минском в бассейне нашли утонувшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе мужчина утонул во время очистки бассейна. Подробности рассказали в ОСВОД.

Так, 7 июля мужчина 1986 года рождения чистил бассейн. Спустя время знакомая обнаружила его в воде без признаков жизни и вызвала спасателей.

Погибшего извлекли из воды, медики констатировали смерть мужчины. Предварительно установлено, что мужчина по какой-то причине упал в бассейн и утонул.

Проводится проверка.

Тем временем белорус причинил ущерб 6400 рублей на рыбалке из-за усача обыкновенного.

Еще мы писали, что квартиры верхних этажей дома на Ленина, 9 в Минске еще не просохли после тушения большого пожара.