Белорус утонул, когда чистил бассейн

В Минском районе мужчина утонул во время очистки бассейна. Подробности рассказали в ОСВОД.
Так, 7 июля мужчина 1986 года рождения чистил бассейн. Спустя время знакомая обнаружила его в воде без признаков жизни и вызвала спасателей.
Погибшего извлекли из воды, медики констатировали смерть мужчины. Предварительно установлено, что мужчина по какой-то причине упал в бассейн и утонул.
Проводится проверка.
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