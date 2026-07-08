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Отель, парк и яхт-клуб появятся на острове возле Хабаровска

Мастер-план развития Большого Уссурийского утвердили на заседании градостроительного совета под председательством первого зампреда правительства края Сергея Абрамова.

В Хабаровском крае утвердили мастер-план развития острова Большой Уссурийский. Документ рассмотрели на заседании градостроительного совета под председательством первого зампреда правительства края Сергея Абрамова, сообщили в региональном минстрое.

Мастер-план связан с Единой концепцией развития острова, которую подписали в мае 2024 года по итогам переговоров лидеров России и Китая. На схеме уже обозначили будущие объекты, а сам остров рассматривают как площадку для международного логистического и туристического центра.

В зоне бывшего военного городка планируют разместить филиал Национального центра «Россия» и Парк Дружбы. В центральной и восточной части острова должны появиться агропарк, ферма по выращиванию рыбы и места для отдыха, включая глэмпинги.

Концепция предполагает не одну отдельную стройку, а комплексное развитие территории. На острове также предусмотрены клубный отель, яхт-клуб, парк аттракционов, торговый комплекс, дороги и инженерные сети.

Отдельный блок мастер-плана связан с инфраструктурой. Будущие объекты должна соединить автодорога, а для полноценной работы территории потребуется строительство и модернизация систем электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. При разработке документа учли и защиту от подтопления.

Строить объекты на Большом Уссурийском планируют поэтапно — до 2035 года. Сейчас на острове уже сделали насыпь, что позволяет готовиться к возведению международного пункта пропуска. Параллельно продолжается строительство подъездной дороги.

Сергей Абрамов отметил, что проект находится на контроле руководства России и Китая, а мастер-план в дальнейшем будут уточнять вместе с китайской стороной. Профильным ведомствам также поручили учесть предложения профессионального сообщества, в том числе идею канатной дороги между островом и территорией «Хабаровск-Сити».