В Волжском госпитализирован мужчина после жёсткого столкновения «Лады» с иномаркой и столбом

Отметим, после сильнейшего удара отечественная легковушка потеряла управление и на огромной скорости влетела в столб. Судя по опубликованным с места события кадрам, автомобиль оказался серьёзно искорёжен. Основной удар пришёлся на водительское место. По информации правоохранителей, находившийся за рулём машины мужчина выжил и был доставлен в больницу.