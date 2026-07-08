Эксперты подтвердили аварийное состояние Сталинградского тополя

— Когда в стволе дерева есть гниль, звуковые волны проходят гораздо быстрее, — объяснил замначальника отдела «Волгоградская лесосеменная станция» — «Центр защиты леса Волгоградской области» Максим Захаров. — При плотной древесине звук распространяется значительно медленнее, даже при простукивании. В данной ситуации нам приходилось по несколько раз простукивать каждый датчик, так как параметры прохождения звука в стволе меняются мгновенно, отражая степень повреждения.