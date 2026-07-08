В Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» 8 июля

Режим «Беспилотной опасности», введённый утром 8 июля, снят, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Особый режим ввели в регионе в 09:30. Также «Беспилотную опасность» объявляли на территории Свердловской области и Республики Удмуртия.
Аэропорт Большое Савино не закрывали, однако, по данным онлайн-табло, отменены два рейса в Сочи, ещё два задерживаются. Также задерживается самолёт до Москвы. В Пермь задерживаются рейсы из Анталии, Казани и Сочи.
Подробнее об атаках БПЛА в других регионах — в материале сайта perm.aif.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше