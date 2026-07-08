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В Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» 8 июля

В аэропорту задерживается несколько рейсов.

Режим «Беспилотной опасности», введённый утром 8 июля, снят, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Особый режим ввели в регионе в 09:30. Также «Беспилотную опасность» объявляли на территории Свердловской области и Республики Удмуртия.

Аэропорт Большое Савино не закрывали, однако, по данным онлайн-табло, отменены два рейса в Сочи, ещё два задерживаются. Также задерживается самолёт до Москвы. В Пермь задерживаются рейсы из Анталии, Казани и Сочи.

Подробнее об атаках БПЛА в других регионах — в материале сайта perm.aif.ru.

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