«Секунда, и трагедии не избежать»: в Красноярске за год 300 детей попали в больницу с отравлениями

По данным за 2023−2026 годы, лекарства стали главной причиной детских отравлений. В 2026 году на них пришлось 24% случаев, они обогнали бытовую химию. Врачи советуют родителям хранить лекарства и химию под замком или на недоступной высоте, а с подростками поддерживать доверительный контакт и обращать внимание на резкие изменения настроения.