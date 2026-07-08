«Секунда, и трагедии не избежать»: в Красноярске за год 300 детей попали в больницу с отравлениями

В Красноярске за год в больницу № 20 имени И. С. Берзона поступило около 300 детей с отравлениями разной степени тяжести. Об этом на педиатрической конференции рассказала заместитель главного врача больницы врач-педиатр Юлия Кузнецова.
Часть детей попадает в реанимацию, в некоторых случаях врачам не удается спасти пациентов. По словам специалиста, особенно опасны два возраста. Маленькие дети могут принять за игрушку яркую таблетку, жидкость для розжига или капсулу стирального порошка. Подростки 11−14 лет иногда намеренно принимают препараты из домашней аптечки.
По данным за 2023−2026 годы, лекарства стали главной причиной детских отравлений. В 2026 году на них пришлось 24% случаев, они обогнали бытовую химию. Врачи советуют родителям хранить лекарства и химию под замком или на недоступной высоте, а с подростками поддерживать доверительный контакт и обращать внимание на резкие изменения настроения.
«Секунда, и трагедии не избежать. Берегите детей. Их любопытство и кризисы не должны стоить им здоровья», — сказала Юлия Кузнецова.