Александр Пуховой, ранее упоминавшийся в публикациях о так называемом деле организованного преступного сообщества Малиновского, полностью оправдан. Уголовное преследование в отношении него прекращено еще в ноябре 2024 года.
Следствие пришло к выводу, что он не причастен к преступлению, и признало за ним право на реабилитацию. Как следует из постановления, доказательств причастности Пухового к делу найдено не было. В документе указано, что показания, связывавшие его с преступлением, были ложными и получены под давлением правоохранителей.
Позднее суд подтвердил, что при расследовании дела допускались нарушения. Так, в мае 2026 года бывших следователей и оперативного сотрудника признали виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией доказательств и превышением должностных полномочий.
В связи с этим прежние публикации, где Александра Пухового называют участником ОПС Малиновского, членом банды или лицом, причастным к тяжким преступлениям, не соответствуют действительности.
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