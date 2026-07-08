Упомянутого в деле банды Малиновского красноярца полностью оправдали и реабилитировали

Следствие пришло к выводу, что он не причастен к преступлению, и признало за ним право на реабилитацию. Как следует из постановления, доказательств причастности Пухового к делу найдено не было. В документе указано, что показания, связывавшие его с преступлением, были ложными и получены под давлением правоохранителей.