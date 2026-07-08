В АО «Востсибнефтегаз» чтят преемственность поколений и уважают семейные традиции

Владимир Кочеров, курирующий экологическое направление в АО «Востсибнефтегаз», посвятил компании долгие годы своей жизни. Его профессиональная карьера стала логичным продолжением семейной традиции, насчитывающей несколько десятилетий работы в сфере освоения сибирских недр. Основу для этого общего дела заложил дед Владимира Валерьевича — Александр Голышев. В начале 1970-х годов он встал во главе «Енисейнефтегазгеологии», а до этого руководил Таймырской геофизической экспедицией. Благодаря его труду и усилиям коллег на карте страны появились такие крупные месторождения, как Куюмбинское, Юрубченское и Ванкорское. Память о нем бережно хранится не только в кругу семьи: в честь Александра Голышева названо судно — катер-буксир Енисейского пароходства, который и сегодня продолжает бороздить воды великой сибирской реки. В компании произошел по-настоящему волнующий и символичный случай, иллюстрирующий связь поколений. Здание, расположенное по проспекту Мира, 36, строилось с личным участием дедушки нашего героя. По иронии судьбы, первый рабочий кабинет Владимира Валерьевича оказался именно тем самым помещением, где когда-то его предок вершил историю предприятия. Дело всей семьи продолжили и другие родственники. Так, дядя Владимира Кочерова — Анатолий Хлебников вместе со своей супругой Валентиной Ивановной с 1972 года трудился в Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции. Эта пара геологов стояла у самых истоков освоения куюмбинского месторождения. Именно они зафиксировали первые данные на скважине КП-1, а позже обеспечили получение промышленного притока на КП-2. На протяжении многих лет Анатолий Хлебников возглавлял цех по испытанию скважин, завоевав непререкаемый авторитет и глубокое уважение среди коллег. В то время как геологи вели разведку нефтяных месторождений, тайгу активно осваивали вахтовые рабочие. Валерий Викторович, отец Владимира, прибыл в Байкит в 1976 году, сразу после демобилизации из армии. На протяжении более чем десяти лет он занимал должность прораба по строительству и обустройству буровых. В его трудовой биографии значатся возведение жилых домов, столовых, котельных, вертолетных площадок и множества других инфраструктурных объектов. В 70-е годы его коллектив проложил автозимник от Юрубченской площади до границы с Богучанским районом, и эта дорога, известная сегодня как ЮТМ — Богучаны, до сих пор эксплуатируется. Жизнь нефтяного поселка была бы просто невозможна без собственной школы. Мать Владимира Валерьевича преподавала в средней школе Байкита английский и немецкий языки. В ее классах учились дети из полутора тысяч семей нефтяников, которые развивали промышленность в экстремальных условиях вечной мерзлоты. Педагогическая нагрузка была серьезной: даже в пятидесятиградусный мороз учительница приходила на урок, понимая, что от ее работы зависит будущее детей северных первопроходцев. Супруги Кочеровы посвятили Байкиту 37 лет своей жизни и по праву были удостоены звания ветеранов труда. Наш герой решил посвятить себя другому, но столь же значимому направлению в нефтяной сфере — защите окружающей среды. Предприятие, где на протяжении многих лет трудятся представители одной семьи, не может быть лишь источником дохода. Это среда, в которой ценят судьбы людей, чтят историю и формируют возможности для карьерного роста. Именно преемственность традиций и развитие кадрового потенциала являются ключевой гарантией того, что добыча сибирской нефти будет вестись стабильно, с соблюдением техники безопасности, а также с ответственностью перед обществом и природой.