Восемь дорожных объектов будут ремонтировать в Хабаровске на этой неделе

Ямочный ремонт запланирован на улицах Сысоева и Солженицына, расположенных в микрорайоне Строитель, а также на улице Ким Ю Чена в центре Хабаровска. Кроме того, в порядок приведут проезды возле улицы Шеронова. Помимо этого, продолжится капитальный ремонт участка проспекта 60-летия Октября от Гаражного переулка до улицы Большой, развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы, а также участков улиц Запарина (от переулка Конечного до улицы Ленина) и Шеронова (от улицы Волочаевской до улицы Ленина). Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».