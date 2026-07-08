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Восемь дорожных объектов будут ремонтировать в Хабаровске на этой неделе

Ямочный ремонт запланирован на улицах Сысоева и Солженицына, расположенных в микрорайоне Строитель, а также на улице Ким Ю Чена в центре Хабаровска. Кроме того, в порядок приведут проезды возле улицы Шеронова. Помимо этого, продолжится капитальный ремонт участка проспекта 60-летия Октября от Гаражного переулка до улицы Большой, развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы, а.

Ямочный ремонт запланирован на улицах Сысоева и Солженицына, расположенных в микрорайоне Строитель, а также на улице Ким Ю Чена в центре Хабаровска. Кроме того, в порядок приведут проезды возле улицы Шеронова. Помимо этого, продолжится капитальный ремонт участка проспекта 60-летия Октября от Гаражного переулка до улицы Большой, развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы, а также участков улиц Запарина (от переулка Конечного до улицы Ленина) и Шеронова (от улицы Волочаевской до улицы Ленина). Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».