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В Орле экс-помощник военного прокурора обжаловал свое заключение под стражу

Бывший помощник военного прокурора Брянского гарнизона Игорь Кондратенко обжаловал решение Заводского райсуда Орла об избрании ему меры пресечения. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее господин Кондратенко был отправлен в СИЗО как минимум на два месяца.

Источник: Коммерсантъ

Бывший помощник военного прокурора Брянского гарнизона Игорь Кондратенко обжаловал решение Заводского райсуда Орла об избрании ему меры пресечения. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее господин Кондратенко был отправлен в СИЗО как минимум на два месяца.

Игоря Кондратенко задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимается управление СКР по Орловской области.

Как сообщал источник «Ъ-Черноземье», преступление было совершено в Орловской области в 2026 году. По версии следствия, к фигуранту обратился мужчина с просьбой помочь в замене наказания его знакомой с лишения свободы на более мягкое. Она отбывала его в регионе. Фигурант обратился к другой знакомой с просьбой о содействии, за что в будущем пообещал ей передать 500 тыс. руб.

Преступление было совершено спустя длительное время после работы Игоря Кондратенко в органах прокуратуры. «Орловские новости» уточняют, что оно может быть связано с темой СВО.