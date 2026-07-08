В ходе операции «Арсенал» в Калининградской области изъяли 272 боеприпаса и 10 единиц оружия

незаконного оборота оружие и боеприпасы. Всего изъято 272 боеприпаса, 10 единиц огнестрельного оружия, свыше 800 граммов взрывчатых веществ, а также составные части оружия. Возбуждено 3 уголовных дела.
У 49-летнего жителя Зеленоградского района обнаружили оружие и порох. У калининградца изъяли тротиловую шашку. Житель Багратионовского района продал пневматическую винтовку — на него завели дело. У двоих жителей Славского и Полесского районов нашли порох, боеприпасы и винтовку «Маузер».
Полиция напоминает: найденное или переданное оружие нельзя хранить. Его нужно сдать в органы внутренних дел. За добровольную сдачу положено денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности.