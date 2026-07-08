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В Иркутской области на пересдачу ЕГЭ идут 3,3 тысячи выпускников

Экзамены проходят 8 и 9 июля, больше всего участников выбрали информатику и обществознание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 3,3 тысячи одиннадцатиклассников подали заявки на пересдачу единого государственного экзамена по одному из предметов. Дополнительные дни для этого — 8 и 9 июля.

— Выпускники подходят к пересдаче серьёзно: взвешивают риски и свои реальные возможности. По статистике, в прошлом году повысить баллы смогли около 70% участников, а один выпускник даже получил 100 баллов по истории, — подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В первый дополнительный день, 8 июля, экзамены пишут 1,3 тысячи человек. Чаще всего выбирали информатику — около 500 участников. Также проходят экзамены по письменной части английского и китайского языков, литературе, русскому, физике и химии.

На 9 июля записаны порядка двух тысяч выпускников. Они сдают устную часть иностранного языка, биологию, географию, историю, математику (базовый и профильный уровни) и обществознание — его выбрали 803 человека. Официальные результаты пересдач объявят не позже 20 июля.