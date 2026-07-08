В Иркутской области на пересдачу ЕГЭ идут 3,3 тысячи выпускников

— Выпускники подходят к пересдаче серьёзно: взвешивают риски и свои реальные возможности. По статистике, в прошлом году повысить баллы смогли около 70% участников, а один выпускник даже получил 100 баллов по истории, — подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.