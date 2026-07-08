В двух районах Ростова-на-Дону ограничили водоснабжение из-за порывов

В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводных сетях. Из-за аварий ограничено водоснабжение в двух районах. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.