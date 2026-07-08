Третью экспертизу состояния назначили нижегородскому стадиону «Водник»

В Нижнем Новгороде предстоит третья по счёту проверка технического состояния стадиона «Водник». Информацию об этом опубликовали журналисты издания GIPERNN.RU.
Стадион был закрыт для посетителей в прошлом году — его признали аварийным. В перспективе территорию планируют реконструировать: помимо обновления спортивной инфраструктуры, не исключается возведение жилого комплекса. При этом группа местных жителей посчитала решение о закрытии неправомерным и оспорила его в судебном порядке.
Судебное разбирательство продолжается: очередное заседание прошло 7 июля. До этого были проведены две экспертизы, выводы которых однозначно указывали на аварийное состояние объекта. Однако граждане не согласились с заключениями: по их мнению, проблемы есть лишь у трибун, а остальные зоны пригодны для эксплуатации.
Кроме того, у стороны защиты возникли серьёзные претензии к качеству проведённых исследований. Так, адвокаты обратили внимание на то, что при оценке ледовой площадки эксперт опирался на утративший силу ГОСТ, по итогам осмотра ограждения фотоматериалы не представили, а при обследовании теннисного корта специалисты зафиксировали вовсе не тот объект.
Защита ходатайствовала о привлечении к новой проверке экспертов московского Минюста, однако суд пошёл лишь на частичное удовлетворение требований. Проведение третьей экспертизы всё же утвердили, но выполнять её поручили Приволжскому региональному центру судебной экспертизы — с привлечением другой группы специалистов. Срок завершения исследования — до 10 августа. Следующее судебное заседание намечено на 14 августа.
Ранее дела по стадиону «Водник» объединили в нижегородском райсуде.