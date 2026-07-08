Третью экспертизу состояния назначили нижегородскому стадиону «Водник»

Судебное разбирательство продолжается: очередное заседание прошло 7 июля. До этого были проведены две экспертизы, выводы которых однозначно указывали на аварийное состояние объекта. Однако граждане не согласились с заключениями: по их мнению, проблемы есть лишь у трибун, а остальные зоны пригодны для эксплуатации.