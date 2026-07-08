Новые правила заправки на АЗС ввели в Нижегородской области

В Нижегородской области с 00:00 9 июля временно изменится порядок обслуживания на сетевых автозаправочных станциях. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Согласно решению регионального оперативного штаба, заправляться смогут автомобили в зависимости от первой цифры государственного номера. В четные даты будут обслуживать машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не распространяются на АЗС на федеральной трассе М-12.
Правила будут действовать на заправках «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Они касаются бензина и дизельного топлива, а службы жизнеобеспечения и быстрого реагирования смогут заправляться без ограничений. Также власти запустят интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активизировались сомнительные продавцы топлива.