Новые правила заправки на АЗС ввели в Нижегородской области

Согласно решению регионального оперативного штаба, заправляться смогут автомобили в зависимости от первой цифры государственного номера. В четные даты будут обслуживать машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не распространяются на АЗС на федеральной трассе М-12.