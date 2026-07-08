Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила заправки на АЗС ввели в Нижегородской области

Новые правила начнут действовать с 9 июля на сетевых заправках региона, кроме АЗС на трассе М-12.

В Нижегородской области с 00:00 9 июля временно изменится порядок обслуживания на сетевых автозаправочных станциях. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно решению регионального оперативного штаба, заправляться смогут автомобили в зависимости от первой цифры государственного номера. В четные даты будут обслуживать машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не распространяются на АЗС на федеральной трассе М-12.

Правила будут действовать на заправках «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Они касаются бензина и дизельного топлива, а службы жизнеобеспечения и быстрого реагирования смогут заправляться без ограничений. Также власти запустят интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активизировались сомнительные продавцы топлива.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше