Фигурант дела о хищении при строительстве метро в Красноярске получил срок

Железнодорожный районный суд Красноярска признал виновным в мошенничестве Дмитрия Титова — бывшего руководителя ООО «Консалтинговый центр “Бизнес-Информ-Анализ”». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Ему назначили 7,5 лет колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил гражданские иски на сумму около 940 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2019 году АО «КрасТИСИЗ» заключило госконтракт на корректировку проектно-сметной документации для строительства первой линии красноярского метрополитена. Сумма составила 954 миллиона рублей. Председатель совета директоров компании Олег Митволь и директор Владимир Жарков, зная, что контракт невозможно выполнить, привлекли Титова для создания видимости исполнения работ.
Ранее Митволь был осуждён на 4 года 9 месяцев, Жарков — на 2 года 3 месяца колонии. Расследование завершено, приговор вступил в силу.
Ранее мы сообщали, что 1 млрд рублей взыскивают с бывших красноярских чиновников по делу о метро.