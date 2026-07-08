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Глава Таганрога рассказала об эвакуации танкера после атаки БПЛА

В акватории Таганрогского залива после атаки украинских беспилотников произошло возгорание на борту танкера «Ефросинья». Экипаж был успешно эвакуирован катерами погранслужбы. Деталями происшествия поделилась в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова.

В акватории Таганрогского залива после атаки украинских беспилотников произошло возгорание на борту танкера «Ефросинья». Экипаж был успешно эвакуирован катерами погранслужбы. Деталями происшествия поделилась в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 8 июля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. В заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону.

На судне возник пожар, создавший угрозу жизни и здоровью находившихся на борту людей. Капитан подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию экипажа. В район происшествия ФСБ оперативно направила два катера погранслужбы.

«В результате профессиональных и слаженных действий пограничников все 13 членов экипажа танкера были эвакуированы и доставлены в Таганрог. Их жизни ничего не угрожает», — отметила глава.

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