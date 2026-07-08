Новые правила отпуска бензина на нижегородских АЗС вступают в силу с 9 июля

Система обслуживания на АЗС Нижегородской области временно будет изменена с 00:00 четверга, 9 июля.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, новые правила вступают в силу в соответствии с решениями регионального оперативного штаба.
Теперь на всех сетевых заправках (кроме АЗС на М-12) действует система чётных и нечётных номеров. По четным датам можно заправить машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным датам — на 1, 3, 5, 7 и 9. К примеру, авто с номером 925 обслужат на АЗС 9 июля, 11 июля, 13 июля и т. д., с номером 479—10 июля, 12 июля, 14 июля и т. д.
Подробности — в прикрепленном файле.
Ранее сообщалось, что нижегородское УФАС берет под контроль ситуацию с ценами на бензин.