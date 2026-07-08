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Продажу бензина по четным и нечетным датам вводят в Нижегородской области

Продажа бензина на АЗС в Нижегородской области по четным и нечетным датам вводится с 9 июля. Об этом сообщили в областном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

Продажа бензина на АЗС в Нижегородской области по четным и нечетным датам вводится с 9 июля. Об этом сообщили в областном правительстве.

Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Дни недели, в которые можно будет заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным — транспорт с номерами, которые начинаются с цифр 1, 3, 5, 7 и 9.

Как писал «Ъ-Приволжье», ограничения продажи топлива на АЗС нижегородские власти анонсировали 6 июля. Также планируется ввести продажу по QR-кодам.