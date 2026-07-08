Продажу бензина по четным и нечетным датам вводят в Нижегородской области

Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Дни недели, в которые можно будет заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным — транспорт с номерами, которые начинаются с цифр 1, 3, 5, 7 и 9.