Из-за обрыва контактной сети в среду ограничили движение электричек в сторону Светлогорска

Калининградская железная дорога также предупреждает, что из-за неблагоприятных погодных условий и падения веток возможны изменения графика движения пригородных поездов. Пассажирам рекомендуют уточнять время отправления и прибытия у разъездных кассиров и в билетных кассах, а также обращать внимание на объявления, которые транслируются по громкой связи в поездах и на вокзалах.