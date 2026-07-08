Из-за обрыва контактной сети в среду ограничили движение электричек в сторону Светлогорска

Из-за обрыва контактной сети 8 июля ограничили движение электричек в сторону Светлогорска. Поезда не доезжают до конечной станции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
«В связи с обрывом контактной сети из-за падения дерева участок между станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2 сегодня в течение всего дня будет закрыт для движения пригородных поездов. Все поезда светлогорского направления будут следовать только до станции Светлогорск-1», — пояснили в КЖД.
Калининградская железная дорога также предупреждает, что из-за неблагоприятных погодных условий и падения веток возможны изменения графика движения пригородных поездов. Пассажирам рекомендуют уточнять время отправления и прибытия у разъездных кассиров и в билетных кассах, а также обращать внимание на объявления, которые транслируются по громкой связи в поездах и на вокзалах.
Ранее в Калининградской области ввели режим повышенности готовности из-за штормового ветра. В МЧС предупредили о порывах до 32 метров в секунду в регионе в среду, 8 июля. Помимо ветра ожидаются ливни и грозы.