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Донское «РосАгро» повторно банкротят с долгами в 142 млн рублей

Агрокомпания из ООО «РосАгро» из Белокалитвинского района снова оказалась под процедурой наблюдения в рамках дела о несостоятельности. В реестр требований должника включены требования 18 кредиторов на 142,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Источник: Коммерсантъ

Агрокомпания из ООО «РосАгро» из Белокалитвинского района снова оказалась под процедурой наблюдения в рамках дела о несостоятельности. В реестр требований должника включены требования 18 кредиторов на 142,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Заявление о признании ООО «РосАгро» несостоятельным поступило от поставщика удобрений — индивидуального предпринимателя Виктора Смурыгина. Задолженность перед ним превысила 3,1 млн руб.

Учитывая это и общий объем обязательств должника в 24,7 млн руб., Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск заявителя. В отношении должника в ноябре 2025 года была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Сергей Лебедь.

В реестр требований включены требования 18 компаний и частных лиц на 142,4 млн руб.

Последним о своих требованиях к должнику заявило ООО «Агриппа Трейд» на 28,9 млн руб. Уведомление от компании временный управляющий получил 6 июля 2026 года.

Подробнее об этом — в материале «Долги на вырост».