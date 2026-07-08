Донское «РосАгро» повторно банкротят с долгами в 142 млн рублей

Агрокомпания из ООО «РосАгро» из Белокалитвинского района снова оказалась под процедурой наблюдения в рамках дела о несостоятельности. В реестр требований должника включены требования 18 кредиторов на 142,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.