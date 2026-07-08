Бочаров заявил о росте доходов Волгоградской области

— Время подтверждает правильность принятых нами сложных решений. При этом необходимо отметить определенную положительную динамику роста доходной части областного бюджета в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, принятые и реализованные решения, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, также дали положительный эффект. Задачи на второе полугодие 2026 года остаются прежними, — отметил Андрей Бочаров.