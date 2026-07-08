Эксперт Шульмина сказала, как освежить летний гардероб

Сезонная обувь не ограничивается сапогами, хотя именно они — главный акцент, задающий характер. А вот балетки сейчас покупают в 17 раз чаще: они удобнее кроссовок. Также популярность набрали лоферы. Они подходят и под платье, и под брюки. Для вечерних образов предпочтительны босоножки с ремешками на плоском ходу или минимальном каблуке.