Российский ученый Оганов получил международную научную премию Китая

Оганов отметил, что премия вручается раз в два года не более чем 10 лауреатам. В этом году награду получили девять человек. По словам Оганова, среди лауреатов прошлых лет было множество крупных ученых, в том числе шесть нобелевских лауреатов. В этом году лауреатом также стал химик, нобелевский лауреат Жан-Мари Лен.