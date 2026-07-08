Российский ученый Оганов получил международную научную премию Китая

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский кристаллограф и химик Артем Оганов получил международную Государственную премию Китая в области науки и техники, которую ему лично вручил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом Оганов написал в блоге.
«Только что в Пекине я получил — лично от Си Цзиньпина — международную Государственную премию Китая в области науки и техники», — сообщил ученый.
Оганов отметил, что премия вручается раз в два года не более чем 10 лауреатам. В этом году награду получили девять человек. По словам Оганова, среди лауреатов прошлых лет было множество крупных ученых, в том числе шесть нобелевских лауреатов. В этом году лауреатом также стал химик, нобелевский лауреат Жан-Мари Лен.
Оганов также сообщил, что химики и материаловеды в этом году «фактически доминировали», назвав это «еще одним свидетельством второй весны химических наук».
Российский ученый назвал международную Государственную премию Китая в области науки и техники самой престижной научной премией Китая и самой престижной премией, которую он получал. «С этой премией приходит и большая ответственность — идти вперед, развиваться и делать мир лучше», — написал он.
Артем Оганов — российский кристаллограф-теоретик, материаловед, химик, профессор РАН. Он является одним из создателей нового научного направления — компьютерного дизайна новых материалов, а также заслуженным профессором Сколтеха.