Сапоги, шелка и лён. Эксперт Шульмина сказала, как освежить летний гардероб

В прошлом году мода требовала строгости и собранности. Летом 2026 наконец-то разрешено выдохнуть. На смену жёстким правилам пришли осознанная женственность и честный комфорт.
Федеральный эксперт в моде и брендинге Анна Шульмина рассказала krsk.aif.ru, как обновить образы без лишних затрат. В центре внимания — вещи, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми: ковбойские сапоги, рюши, шёлк и лён. Но именно они, по словам стилиста, делают образ живым и современно точным.
Из каких тканей должна быть летняя одежда?
Тренд на мягкость и воздух возник не случайно.
«Мы устали от стресса. Хочется дышать — физически и эмоционально. Поэтому одежда стала свободнее, мягче, приятнее к телу», — говорит Анна Шульмина.
На первый план выходят шёлк, лён и хлопок — тактильные и успокаивающие. Отчасти они работают как терапия. Одновременно возвращается романтика. Люди соскучились по нежности. Кружево, банты, атласные ленты — по словам эксперта, это «ностальгия по безопасной эпохе». В этот же ряд встают воланы и кружева.
«Рюши, много бус, браслетов», — подчёркивает эксперт. Такие детали сразу смягчают образ и возвращают ощущение игры. Это не инфантильность, а выбор в пользу радости.
Другое мощное течение — бохо.
«Бохо — это протест без крика. Не плакаты, а свобода: бахрома, этника, ковбойские сапоги. Отсылка к эпохе хиппи шестидесятых — показать, что ты вне системы, но сохранять красоту», — объясняет стилист.
Сапожки, клоги перестают восприниматься как грубая обувь и превращаются в символ независимости. А лён объединяет оба направления, связывая их с природой и естественностью.
Как из старых вещей сделать новый образ?
По мнению стилиста, главное — не выкидывать старые вещи, а добавлять к ним одну-две детали, которые кардинально изменят образ.
«Гораздо интереснее поиграть с тем, что уже есть», — уверена Анна Шульмина. Тренды прекрасно вписываются в эту стратегию. Грубую обувь носите с лёгкими платьями или джинсами и свободной рубашкой. Это создаст нужный контраст. Чтобы образ не разваливался, выделите талию.
«Широкие брюки или джинсы и старая майка. Добавьте ремень — и всё: готовый актуальный образ», — советует стилист.
Бантами и оборками не стоит сильно увлекаться. Блуза с объёмным рукавом или кружевной воротник, пришитый к простому джемперу, уже создадут нужный эффект.
«Пышный рукав, кружевной воротник, атласная лента вместо пояса — такая деталь сразу сделает образ небанальным, — объясняет Шульмина. — Шейные платки и косынки возглавляют рейтинг аксессуаров, их покупают в три-четыре раза чаще».
Лето требует свободы. Носите оверсайз, надевайте платье поверх футболки, жилет — поверх рубашки.
«Слои отлично скрывают то, что хочется скрыть, и добавляют воздух туда, где он нужен», — говорит Анна Шульмина. В качестве цветового пятна подключите оттенок тиффани — нежно-бирюзовый.
«Купите одну вещь этого цвета: балетки, сумку или платок. Она вытянет любой образ», — уверяет эксперт.
Какой должна быть обувь в летнем гардеробе?
Сезонная обувь не ограничивается сапогами, хотя именно они — главный акцент, задающий характер. А вот балетки сейчас покупают в 17 раз чаще: они удобнее кроссовок. Также популярность набрали лоферы. Они подходят и под платье, и под брюки. Для вечерних образов предпочтительны босоножки с ремешками на плоском ходу или минимальном каблуке.
Тяжёлые сумки стилист советует заменить плетёными корзинами и текстильными шоперами, а для вдохновения пересмотреть «Стиляг» и «Мой ласковый и нежный зверь»: эти фильмы передают дух времени — смелость, винтаж, свободу.
Финальный совет Анны Шульминой — не меняйте гардероб. Просто добавьте одну вещь, которая вас радует, — цвет, фактуру. И носите то, в чём хочется танцевать. Главное — отражение в зеркале.