Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил участников свадебного фестиваля в центре «Россия»

Путин поздравил участников свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.

Президент направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Президент поздравил участников фестиваля с Днем семьи, любви и верности.

«Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», — отметил президент.

Глава государства поздравил участников фестиваля с рождением новой семьи.

«Сегодня по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни», — указал глава государства.

Путин пожелал молодоженам счастья и благополучия, а также исполнения желаний.

«Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!» — сказал президент.

В Москве 8−9 июля 2026 года в национальном центре «Россия» проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» — ежегодный праздник, который объединяет торжественные церемонии бракосочетания, концертные программы, мастер-классы, лекции и дискуссии о свадебных традициях народов России и семейных ценностях.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше