Путин поздравил участников свадебного фестиваля в центре «Россия»

«Сегодня по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни», — указал глава государства.