Путин поздравил участников свадебного фестиваля в центре «Россия»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.
Президент направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Президент поздравил участников фестиваля с Днем семьи, любви и верности.
«Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», — отметил президент.
Глава государства поздравил участников фестиваля с рождением новой семьи.
«Сегодня по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни», — указал глава государства.
Путин пожелал молодоженам счастья и благополучия, а также исполнения желаний.
«Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!» — сказал президент.
В Москве 8−9 июля 2026 года в национальном центре «Россия» проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» — ежегодный праздник, который объединяет торжественные церемонии бракосочетания, концертные программы, мастер-классы, лекции и дискуссии о свадебных традициях народов России и семейных ценностях.