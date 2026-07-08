Где найти бензин: собрали все о ситуации с топливом в Нижегородской области

На других кадрах ожидающие устраивают танцы рядом с машинами, а некоторые и вовсе организуют ужин на колесах — заказывают доставку роллов, пиццы и других блюд, после чего смотрят фильмы и сериалы прямо в салоне автомобиля.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZjbGlwX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk0MSUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMzYzJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNzE0JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFА вот на других заправках не до веселья. Так, на АЗС «Тебойл» на Казанском шоссе у некоторых автомобилистов лопнуло терпение — и все вылилось в драку. Несмотря на необычную атмосферу, многие жители отмечают, что вынужденное ожидание занимает несколько часов. Из-за большого скопления автомобилей на отдельных АЗС образуются заторы. Так, 6 июля в нижегородских пабликах завирусилась фотография с Комсомольской площади: там автомобилисты, которые хотели заправиться, образовали кольцевую пробку, выстроившись по всей площади в круг.