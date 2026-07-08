Где найти бензин: собрали все о ситуации с топливом в Нижегородской области

В Нижегородской области уже несколько недель сохраняются перебои с поставками бензина: на АЗС выстраиваются многочасовые очереди, на части заправок вводят ограничения на отпуск топлива, а на отдельных станциях стоимость литра АИ-95 достигает рекордных 199 рублей. Власти региона заявляют, что ситуация постепенно стабилизируется, и разрабатывают дополнительные меры для справедливого распределения топлива. Редакция сайта pravda-nn.ru собрала все, что известно о топливной ситуации в регионе на данный момент.
Почему возник дефицит топлива.
Проблемы с бензином в Нижегородской области начали фиксировать в начале июля. Автомобилисты стали сообщать о длинных очередях на заправках, отсутствии отдельных марок топлива и перебоях в поставках. При этом некоторые особо тревожные нижегородцы начали запасаться впрок.
Власти объяснили ситуацию резким ростом спроса и временными логистическими сложностями. При этом подчеркивается, что дефицит носит временный характер.
Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстове и ряде районов области. На некоторых АЗС автомобилисты ожидали заправки по несколько часов. Так, в Большеболдинском районе спрос на топливо вырос на 60% из-за наплыва автомобилистов из соседних регионов. При этом ежедневные поставки топлива увеличились лишь на 30%.
На фоне повышенного спроса автомобилисты заметили резкий рост стоимости топлива на отдельных независимых АЗС. Например, на заправке «Эско» в Дзержинске цена АИ-95 за сутки менялась несколько раз и достигла 199 рублей за литр. Эта стоимость стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Большинство водителей заявили, что предпочли бы дождаться своей очереди на крупных сетевых АЗС, чем покупать бензин по такой цене.
Стоимость бензина контролирует УФАС по региону.
Что говорят власти.
6 июля в Нижнем Новгороде провели оперштаб по ситуации с топливом в регионе. Одним из решений стало увеличение объемов поставок на АЗС со стороны нефтяных компаний. Сейчас рост составляет 29% по сравнению с концом прошлой недели. Также теперь в одни руки будут отпускать до 40 литров — такую практику уже применяют на заправках «ЛУКОЙЛа». На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» разрешат продажу бензина в канистры для водного транспорта и средств механизации.
Кроме того, на территории региона запустят отпуск топлива по QR-кодам. По словам губернатора Глеба Никитина, это поможет справедливо распределять бензин в условиях его дефицита.
Для стабилизации ситуации сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование дорог Нижегородской области. Инспекторы помогают регулировать движение возле заправок, информируют водителей о наличии топлива и пресекают случаи незаконной продажи бензина с бензовозов. Такая мера, уверены в региональном правительстве, должна помочь снизить скопление транспорта и не допустить блокировки движения общественного транспорта вблизи заправок.
Новый порядок на АЗС.
В Нижегородской области с 00:00 9 июля начнет действовать новый порядок отпуска топлива на сетевых автозаправочных станциях. Решение принято региональным оперативным штабом для сокращения очередей на АЗС.
Согласно новым правилам, автомобили с государственными регистрационными знаками, начинающимися на нечетную цифру (1, 3, 5, 7, 9), смогут заправляться в нечетные числа месяца. Владельцев машин с номерами, начинающимися на четную цифру (0, 2, 4, 6, 8), будут обслуживать только по четным датам. Новый порядок будет действовать на всех сетевых АЗС региона, за исключением заправок, расположенных на федеральной трассе М-12. Ограничения распространяются как на бензин, так и на дизельное топливо.
Одновременно сохраняются лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Лукойл» в городской черте можно приобрести до 40 литров бензина, на трассах — до 60 литров, а для грузового транспорта — до 200 литров. На заправках «Газпромнефти» и «Татнефти» лимит составляет 30 литров в городе и до 60 литров на трассах, для грузового транспорта — до 200 литров.
Новый порядок не коснется автомобилей экстренных служб, правоохранительных органов, коммунальной техники, предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспорта, обеспечивающего доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, а также транзитных автомобилей с иногородними номерами.
Кроме того, власти запустят интерактивную карту с информацией о наличии топлива на заправках. Ее будут наполнять волонтеры и представители сетевых АЗС. Волонтеров также направят на 60 крупнейших заправок Нижнего Новгорода, где они будут информировать водителей о новых правилах и помогать регулировать очереди.
Где образовались самые большие очереди.
Многочасовые очереди на автозаправках в Нижегородской области становятся не только поводом для обсуждений, но и местом необычного досуга. Пока одни автомобилисты терпеливо ждут возможности заправиться, другие стараются превратить ожидание в импровизированный отдых.
В социальных сетях распространяются видео, на которых один из водителей играет на баяне «Катюшу» прямо возле автомобилей, развлекая других участников очереди. Ожидающие все снимают на камеры — и, судя по эмоциям, явно в восторге от такого импровизированного концерта.
На других кадрах ожидающие устраивают танцы рядом с машинами, а некоторые и вовсе организуют ужин на колесах — заказывают доставку роллов, пиццы и других блюд, после чего смотрят фильмы и сериалы прямо в салоне автомобиля.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZjbGlwX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk0MSUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMzYzJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNzE0JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFА вот на других заправках не до веселья. Так, на АЗС «Тебойл» на Казанском шоссе у некоторых автомобилистов лопнуло терпение — и все вылилось в драку. Несмотря на необычную атмосферу, многие жители отмечают, что вынужденное ожидание занимает несколько часов. Из-за большого скопления автомобилей на отдельных АЗС образуются заторы. Так, 6 июля в нижегородских пабликах завирусилась фотография с Комсомольской площади: там автомобилисты, которые хотели заправиться, образовали кольцевую пробку, выстроившись по всей площади в круг.
Меры борьбы с очередями.
На фоне проблем с топливом автомобилистам стали доступны онлайн-карты, позволяющие в режиме реального времени проверить, на каких АЗС с высокой вероятностью есть бензин.
О запуске собственного сервиса сообщил Т-Банк. На интерактивной карте отображено более 20 тысяч автозаправочных станций по всей России, в том числе в Нижегородской области. Сервис анализирует обезличенные данные о транзакциях по банковским картам и автоматически обновляет информацию по мере совершения покупок топлива. Для каждой АЗС также указывается время последней заправки, что позволяет оценить актуальность данных.
Кроме того, пользователи могут оставлять отметки о наличии бензина и очередях на конкретных заправках. Карта доступна всем желающим на отдельном сайте, а также через поиск в мобильном приложении Т-Банка по запросу «бензин».
Отдельный сервис «Где бензин» также работает по похожему принципу. Он представляет из себя народную карту, на которой водители самостоятельно отмечают заправки с топливом и сообщают об очередях. На фоне повышенного спроса такие ресурсы стали особенно востребованы у автомобилистов, которым приходится искать работающие заправки.
Также доступны телефоны горячих линий сетевых АЗС:
Газпромнефть: 8 (800) 700−51−51;
Лукойл: 8 (800) 100−09−11;
Татнефть: 8 (800) 555−59−11.
По информации региональных властей, дополнительные партии топлива уже поступают на автозаправочные станции, поэтому очереди должны постепенно сокращаться. Точные сроки полного восстановления привычной работы АЗС пока не называются, однако чиновники уверяют, что оснований для длительного дефицита топлива нет.