Анатолий Калина приступил к исполнению обязанностей директора национального парка «Куршская коса»

Напомним, Анатолий Калина был обвинен в организации незаконной рубки леса на заповедной территории. По данным следствия, с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» со своим знакомым и неустановленными пока лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев — место нужно было для строительства глэмпинга для туристов. Следствие говорило о материальном ущербе на более чем 12.7 млн рублей и экологическом вреде экосистеме Калининградской области и особо охраняемой природной территории федерального значения — национальному парку «Куршская коса».