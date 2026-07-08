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Детали расследования гибели подростка в Ростове доложат в центральный аппарат СК

Следствие по факту гибели 12-летнего ребенка в Ростове взял на контроль глава СК России.

Источник: Комсомольская правда

Следствие по факту гибели 12-летнего мальчика в Ростове-на-Дону взяли на контроль в центральном аппарате СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о деталях расследования.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикаций, — сообщает пресс-служба Следкома России.

Предварительно, ночью несколько несовершеннолетних неосторожно обращались с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге один из ребят получил термический ожог и скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

После произошедшего было возбуждено уголовнное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас проводятся следственные действия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи уже опросили свидетелей и очевидцев случившегося.

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