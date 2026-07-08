В заповеднике Хабаровского края не сделали минерализованные полосы

Прокуратура установила, что в государственном природном заповеднике не выполнены обязательные противопожарные мероприятия: не обновлены 9,3 км и не устроены 13,2 км минерализованных полос. При этом судебные приставы ранее вынесли постановление об окончании исполнительного производства, не подтвердив фактическое исполнение решения суда выездной проверкой, сообщает официальный канал «Амурская бассейновая природоохранная прокуратура». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.