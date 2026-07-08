Столичный циклон с ливнями придет в Нижний Новгород к выходным

Циклон с ливнями, который обрушится на Москву уже в предстоящие выходные, дойдет до Нижнего Новгорода в воскресенье, 12 июля. Мощных дождей при этом не ожидается, рассказал «Живем в Нижнем» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Максимум того, что ждет вас в этом квазициклоне, — это дожди в воскресенье и понедельник. Причем придут они, как ни странно, с востока — из района Перми, Ижевска и Кирова», — пояснил синоптик.
До субботы нижегородцы продолжат наслаждаться по-настоящему летней погодой. Дневная температура будет держаться в диапазоне от +28 до 31 градуса. Аномалий циклон не принесет: по словам Шувалова, даже в центре этого атмосферного явления — Москве — давление не опустится ниже 735 мм ртутного столба, что является нормой для этого времени года.
«Циклон очень большой по территории, но суперливней не будет. Возможны кратковременные дожди и грозы, однако чтобы повсеместно заливало — такого не случится, в Нижнем Новгороде точно», — заверил собеседник «Живем в Нижнем».