Столичный циклон с ливнями придет в Нижний Новгород к выходным

До субботы нижегородцы продолжат наслаждаться по-настоящему летней погодой. Дневная температура будет держаться в диапазоне от +28 до 31 градуса. Аномалий циклон не принесет: по словам Шувалова, даже в центре этого атмосферного явления — Москве — давление не опустится ниже 735 мм ртутного столба, что является нормой для этого времени года.