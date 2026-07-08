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Житель Нестеровского района ловил рыбу сетью в Виштынце. Ему грозит до 2 лет колонии

54-летний житель посёлка Вознесенское стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу водных ресурсов.

Источник: Kaliningradnews

Мужчину застали на озере Виштынец, когда он вытаскивал из воды рыболовную сеть.

По данным полиции, браконьер использовал запрещённое орудие лова — сплавную лесковую сеть. Он добыл 22 линя и 3 окуня. Ущерб от его действий составил более 23 тысяч рублей.

Инспекторы национального парка заметили злоумышленника и вызвали полицию. Сеть, лодку и выловленную рыбу изъяли. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Полиция и контролирующие ведомства продолжают рейды по охране биоресурсов региона.