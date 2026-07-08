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На всех 35 АЗС «Балтнефти» возобновили продажу 92-го бензина. Лимит — 30 литров

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 7 июля розничная продажа бензина АИ-92 физическим лицам возобновлена на.

Источник: Kaliningradnews

всех 35 автозаправках сети «Балтнефть» в Калининграде и муниципалитетах.

«Фиксируем положительную динамику: снижается спрос, соответственно, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются, — говорится в сообщении главы региона. — Приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети». При этом сохраняется ограничение на заправку до 30 литров в бак.

Лимит на дизельное топливо увеличен до 100 литров.

Сеть «Балтнефть» продолжит заправлять юридические лица по контрактам и выполнять госзаказы. На всех АЗС сети реализуется топливо «Газпром Нефти».

Напомним, 4 июля продажа 92-го бензина возобновилась на 11 заправках, а 5 июля — дизеля на всех 35 АЗС. Водители отмечали, что топливо быстро заканчивалось, но новые поставки уже завезены.

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