На всех 35 АЗС «Балтнефти» возобновили продажу 92-го бензина. Лимит — 30 литров

всех 35 автозаправках сети «Балтнефть» в Калининграде и муниципалитетах.
«Фиксируем положительную динамику: снижается спрос, соответственно, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются, — говорится в сообщении главы региона. — Приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети». При этом сохраняется ограничение на заправку до 30 литров в бак.
Лимит на дизельное топливо увеличен до 100 литров.
Сеть «Балтнефть» продолжит заправлять юридические лица по контрактам и выполнять госзаказы. На всех АЗС сети реализуется топливо «Газпром Нефти».
Напомним, 4 июля продажа 92-го бензина возобновилась на 11 заправках, а 5 июля — дизеля на всех 35 АЗС. Водители отмечали, что топливо быстро заканчивалось, но новые поставки уже завезены.