17-летнюю жительницу Черняховска будут судить за мошенничество, кражу и оскорбление полицейского

Девушку обвиняют в мошенничестве, краже с банковского счета и оскорблении представителя власти.
По версии следствия, 12 февраля 2026 года несовершеннолетняя в Калининграде убедила 78-летнюю пенсионерку, что её деньгами пытаются воспользоваться мошенники. Под этим предлогом она завладела телефоном женщины и перевела с её счёта через мобильное приложение более 17 тысяч рублей.
18 февраля, находясь в отделе полиции на следственных действиях, девушка в присутствии матери, педагога и адвоката оскорбила заместителя начальника следственного отдела ОМВД по Московскому району.
19 февраля она представилась сотрудником полиции в магазине Черняховска, завладела телефоном продавца и совершила покупки на 5,6 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.