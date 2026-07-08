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17-летнюю жительницу Черняховска будут судить за мошенничество, кражу и оскорбление полицейского

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Черняховского района.

Источник: Kaliningradnews

Девушку обвиняют в мошенничестве, краже с банковского счета и оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 12 февраля 2026 года несовершеннолетняя в Калининграде убедила 78-летнюю пенсионерку, что её деньгами пытаются воспользоваться мошенники. Под этим предлогом она завладела телефоном женщины и перевела с её счёта через мобильное приложение более 17 тысяч рублей.

18 февраля, находясь в отделе полиции на следственных действиях, девушка в присутствии матери, педагога и адвоката оскорбила заместителя начальника следственного отдела ОМВД по Московскому району.

19 февраля она представилась сотрудником полиции в магазине Черняховска, завладела телефоном продавца и совершила покупки на 5,6 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

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