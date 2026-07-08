17-летнюю жительницу Черняховска будут судить за мошенничество, кражу и оскорбление полицейского

По версии следствия, 12 февраля 2026 года несовершеннолетняя в Калининграде убедила 78-летнюю пенсионерку, что её деньгами пытаются воспользоваться мошенники. Под этим предлогом она завладела телефоном женщины и перевела с её счёта через мобильное приложение более 17 тысяч рублей.