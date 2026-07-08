В Калининграде водителя будут судить за ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик

отношении водителя автомобиля Mercedes. ДТП произошло 14 мая 2026 года на Южном обходе Калининграда.
По версии следствия, водитель Mercedes не снизил скорость и не учёл дистанцию до впереди идущего автомобиля Chery, который остановился на проезжей части из-за поломки. В результате столкновения погиб 7-летний мальчик, находившийся на пассажирском сиденье Chery.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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