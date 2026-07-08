Электричество частично отключилось в Мамонах и близлежащих СНТ Иркутского района

IrkutskMedia, 8 июля. Частичное отключение электричества произошло в Мамонах и некоторых близлежащих СНТ Иркутского района сегодня в 16.09. Без света осталась часть домов в микрорайоне Южный на улицах Ангарская, Демократическая, Садовая, Сиреневая, Центральная, Центральный, а также часть домов в ДНТ «Атлас», ДНТ «Исток», СНТ «Аистёнок», СНТ «Горка», СНТ «Лилия», СНТ «Спутник».