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Электричество частично отключилось в Мамонах и близлежащих СНТ Иркутского района

Энергетики направлены на место.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 июля. Частичное отключение электричества произошло в Мамонах и некоторых близлежащих СНТ Иркутского района сегодня в 16.09. Без света осталась часть домов в микрорайоне Южный на улицах Ангарская, Демократическая, Садовая, Сиреневая, Центральная, Центральный, а также часть домов в ДНТ «Атлас», ДНТ «Исток», СНТ «Аистёнок», СНТ «Горка», СНТ «Лилия», СНТ «Спутник».

Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 19.00.