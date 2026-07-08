В Тюмени открылся новый центр водных видов спорта

Инвестор открыл центр водных видов спорта Sofi Land в Тюмени с помощью господдержки, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
В комплексе одновременно могут заниматься до 120 человек. Там есть два бассейна: стандартный 25-метровый и малый размером 10×6 м. В здании, где находится центр, заменили инженерные сети, провели фасадные и интерьерные отделочные работы, отремонтировали чаши бассейнов.
Поддержку инвестору оказало правительство региона. Компания получила целевой заем инвестиционного агентства в размере 50 млн рублей по льготной ставке 8,5% годовых, а также содействие в подключении к газораспределительным сетям.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.