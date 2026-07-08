В Тюмени открылся новый центр водных видов спорта

В комплексе одновременно могут заниматься до 120 человек. Там есть два бассейна: стандартный 25-метровый и малый размером 10×6 м. В здании, где находится центр, заменили инженерные сети, провели фасадные и интерьерные отделочные работы, отремонтировали чаши бассейнов.