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Шаманов Тувы попросили не комментировать пропажу двух девочек

Ранее одна из шаманок указала на дом, в котором якобы могут находиться девочки. Однако информация оказалась ложной.

Централизованная религиозная организация «Управление верховного шамана» провела собрание, на котором призвала коллег воздержаться от комментариев о поисках двух пропавших в Кызыле школьниц. Об этом сообщает агентство по делам национальностей республики.

Шаманам напомнили, что важно соблюдать информационную дисциплину и недопускать распространения непроверенных данных, особенно в условиях повышенной тревожности в обществе.

Поводом стало появление в соцсетях информации от одной из шаманок, которая указала на дом, где якобы могут находиться девочки. 5 июля жители Кызыла собрались у этого коттеджа, закидали его камнями, повредили окна. Возбуждены уголовные дела, часть подозреваемых задержана.

Напомним, девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля. Камеры зафиксировали, как они направились к дамбе на Енисее. В поисках ежедневно участвуют сотни волонтёров, полиция, спасатели, водолазы, кинологи и операторы БПЛА. Зона поиска расширена до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища. Поиски продолжаются.

Ранее мы сообщали, что 157 островов осмотрели на Енисее в поисках пропавших девочек в Туве.

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