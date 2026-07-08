Шаманов Тувы попросили не комментировать пропажу двух девочек

Централизованная религиозная организация «Управление верховного шамана» провела собрание, на котором призвала коллег воздержаться от комментариев о поисках двух пропавших в Кызыле школьниц. Об этом сообщает агентство по делам национальностей республики.
Шаманам напомнили, что важно соблюдать информационную дисциплину и недопускать распространения непроверенных данных, особенно в условиях повышенной тревожности в обществе.
Поводом стало появление в соцсетях информации от одной из шаманок, которая указала на дом, где якобы могут находиться девочки. 5 июля жители Кызыла собрались у этого коттеджа, закидали его камнями, повредили окна. Возбуждены уголовные дела, часть подозреваемых задержана.
Напомним, девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля. Камеры зафиксировали, как они направились к дамбе на Енисее. В поисках ежедневно участвуют сотни волонтёров, полиция, спасатели, водолазы, кинологи и операторы БПЛА. Зона поиска расширена до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища. Поиски продолжаются.
Ранее мы сообщали, что 157 островов осмотрели на Енисее в поисках пропавших девочек в Туве.