В Госдуме рассказали об августовской прибавке к накопительным пенсиям

Накопительная пенсия доступна для работающих россиян, родившихся в 1967 году и позже, а также для мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, за которых работодатели вносили страховые взносы на накопительную часть в период с 2002 по 2004 годы. Кроме того, она доступна тем, кто добровольно вносит дополнительные взносы, включая участников Программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на накопительную часть.