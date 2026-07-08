В Госдуме рассказали об августовской прибавке к накопительным пенсиям

С 1 августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны. Для большинства получателей прибавка составит 17,3%, а для тех, кто участвовал в добровольном софинансировании, использовал материнский капитал или вносил взносы самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, в разговоре с ТАСС.
«Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно — через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3%», — пояснила депутат.
По словам Екатерины Стенякиной, «Единая Россия» активно работает над совершенствованием пенсионных и социальных механизмов. Так, была возвращена ежегодная индексацию пенсий работающим пенсионерам, что затронуло более 7 миллионов человек по всей стране.
Коэффициент увеличения накопительных пенсий — 17,3% — был установлен на основе результатов инвестирования пенсионных накоплений. По итогам 2025 года эти результаты более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчёт коснётся около 136 тысяч человек, и для этого не требуется подавать заявления.
Накопительная пенсия формировалась за счёт части страховых взносов, но в 2014 году ее формирование было приостановлено. Накопленные средства остаются на счетах граждан и выплачиваются в соответствии с законодательством.
Накопительная пенсия доступна для работающих россиян, родившихся в 1967 году и позже, а также для мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, за которых работодатели вносили страховые взносы на накопительную часть в период с 2002 по 2004 годы. Кроме того, она доступна тем, кто добровольно вносит дополнительные взносы, включая участников Программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на накопительную часть.
Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты (не менее 10 лет) или пожизненной накопительной пенсии.
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