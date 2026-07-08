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В Красноярске пенсионерка упала в автобусе и получит 20 тысяч рублей

В Красноярске прокуратура помогла 72-летней пенсионерке добиться компенсации после падения в автобусе.

В Красноярске прокуратура помогла 72-летней пенсионерке добиться компенсации после падения в автобусе.

Инцидент произошел в августе 2025 года на улице Ладо Кецховели. Женщина возвращалась домой на автобусе, когда водитель Nissan Sunny создал помеху общественному транспорту. Из-за этого автобусу пришлось резко затормозить.

От сильного толчка пенсионерка упала в салоне: сначала ударилась спиной о металлическую конструкцию, а затем приземлилась на пол. После падения женщина потеряла сознание, с места происшествия ее госпитализировали. Как сообщили в прокуратуре края, после ДТП пенсионерке пришлось проходить лечение, а травмы ограничили ее в привычных бытовых делах.

В защиту прав женщины прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и взыскал с виновника происшествия 20 тыс. рублей, а также судебные расходы.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.