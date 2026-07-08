В Красноярске пенсионерка упала в автобусе и получит 20 тысяч рублей

От сильного толчка пенсионерка упала в салоне: сначала ударилась спиной о металлическую конструкцию, а затем приземлилась на пол. После падения женщина потеряла сознание, с места происшествия ее госпитализировали. Как сообщили в прокуратуре края, после ДТП пенсионерке пришлось проходить лечение, а травмы ограничили ее в привычных бытовых делах.