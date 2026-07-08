Разработка ученых РФ снизит пиковое потребление памяти графовыми нейросетями

«Наше решение эффективно работает на системах любого размера, так как затрагивает самый близкий к железу уровень оптимизации — ускорение операций, исполняемых на GPU (графических процессорах — прим. ТАСС). Поэтому ускорение происходит в рамках одной GPU, и на системе из тысяч — ускорение будет на каждой из них. К тому же, наше решение позволяет обучать модели, используя меньше GPU по сравнению со стандартными методами», — пояснил исследователь Yandex Research Федор Великонивцев, чьи слова приводит пресс-служба «Яндекса».