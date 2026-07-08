Управлять всеми пенсионными накоплениями смогут казахстанцы

Одна из поправок убирает подпункт 3 в пункте 5 статьи 37, разрешавший передавать в УИП только 50% накоплений за счет обязательных пенсионных взносов. Взамен добавили уточнение в подпункт 4, что передавать в УИП можно не только накопления за счет добровольных взносов, но и за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.