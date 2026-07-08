Управлять всеми пенсионными накоплениями смогут казахстанцы

По умолчанию пенсионными накоплениями казахстанцев управляет Национальный банк РК. Граждане могут передать до 50% средств в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП). В скором времени ситуация изменится, и граждане смогут передавать все свои накопления в УИП. Подписаны соответствующие поправки в Социальный кодекс РК президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Одна из поправок убирает подпункт 3 в пункте 5 статьи 37, разрешавший передавать в УИП только 50% накоплений за счет обязательных пенсионных взносов. Взамен добавили уточнение в подпункт 4, что передавать в УИП можно не только накопления за счет добровольных взносов, но и за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.
В Социальный кодекс добавили новую статью 37−1 «Инвестиционные портфели пенсионных активов». В пункте 4 отмечается, что вкладчики вправе определить объем пенсионных накоплений для передачи в доверительное управление. Граждане смогут выбирать один или несколько инвестиционных портфелей: консервативный, умеренный или рискованный. При передаче денег в УИП нужно выбрать стратегию инвестирования управляющих.
Благодаря поправкам казахстанцы смогут передавать свои накопления в один или несколько УИП без ограничений и выбирать стратегию инвестиционной деятельности управляющих. Поправки вступают в силу в течение 60 дней после официального опубликования, то есть с 7 сентября 2026 года.