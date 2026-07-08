В Иркутске с 17 июля подорожает проезд в автобусах

В Иркутске с середины июля повышается стоимость проезда на ряде муниципальных маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками. С 17 июля до 65 рублей вырастет цена на маршрутах № 12 и № 22. С 18 июля новый тариф вводится на маршрутах № 5к, № 9, № 11к, № 17, № 23 и № 49. С 22 июля подорожают поездки на маршрутах № 16 и № 16с.
Исключение составит маршрут № 90 «Аэропорт — Центральный рынок — Студгородок — Байкальская — Аэропорт». До 20:00 проезд будет стоить 60 рублей, после 20:00 — 65 рублей. В администрации города пояснили, что повышение связано с уведомлениями, поступившими от перевозчиков, которые имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.