В Иркутске с 17 июля подорожает проезд в автобусах

В Иркутске с середины июля повышается стоимость проезда на ряде муниципальных маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками. С 17 июля до 65 рублей вырастет цена на маршрутах № 12 и № 22. С 18 июля новый тариф вводится на маршрутах № 5к, № 9, № 11к, № 17, № 23 и № 49. С 22 июля подорожают поездки на маршрутах № 16 и № 16с.