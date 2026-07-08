Из Башкирии в Казахстан начнут поставлять снегоболотоходы «Витязь»

Компания «Витязь», производящая в Башкирии снегоболотоходы под одноименным названием, начнет поставлять их в Казахстан, сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики. Выход отечественных предприятий на новые рынки сбыта продукции способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Казахстан занимает третье место в товарообороте республики с долей 9,9%, при этом на долю экспорта приходится 86,5%. В структуре наших поставок машиностроительная продукция занимает 10,6% — и мы намерены активно наращивать эту долю. Сейчас начинается прямая поставка техники, дистрибьюторский меморандум подписан, Россия полностью дала согласие на это сотрудничество. Ранее дистрибуции на территории Казахстана не было. Теперь мы выходим на новый уровень», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.
В будущем в городе Актобе в Казахстане планируют создать промышленную, сервисную и коммерческую платформу для продвижения техники «Витязь» в интересах нефтегазовой, горно-металлургической, строительной и других отраслей. Партнеры разработают дорожную карту по локализации производства отдельных узлов и модулей на базе зарубежного предприятия. Также будет организовано обучение специалистов из Казахстана, посвященное вопросам сервиса, эксплуатации, ремонта и технического сопровождения продукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.