Из Башкирии в Казахстан начнут поставлять снегоболотоходы «Витязь»

«Казахстан занимает третье место в товарообороте республики с долей 9,9%, при этом на долю экспорта приходится 86,5%. В структуре наших поставок машиностроительная продукция занимает 10,6% — и мы намерены активно наращивать эту долю. Сейчас начинается прямая поставка техники, дистрибьюторский меморандум подписан, Россия полностью дала согласие на это сотрудничество. Ранее дистрибуции на территории Казахстана не было. Теперь мы выходим на новый уровень», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.