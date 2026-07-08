Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье будет закрыта до сентября

Исторический объект на протяжении длительного времени пребывает в неудовлетворительном состоянии — вопрос о его реставрации поднимался не раз. Теперь наступает очередной значимый этап в деле сохранения уникального архитектурного комплекса: на территории усадьбы предстоит реализовать ряд специализированных мероприятий, направленных на защиту и восстановление памятника культуры.