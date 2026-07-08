Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье будет закрыта до сентября

Усадьба Приклонских‑Рукавишниковых в селе Подвязье (Нижегородская область) временно прекращает приём посетителей: закрытие запланировано на 15 июля. Соответствующее уведомление представители музея разместили в социальной сети.
Исторический объект на протяжении длительного времени пребывает в неудовлетворительном состоянии — вопрос о его реставрации поднимался не раз. Теперь наступает очередной значимый этап в деле сохранения уникального архитектурного комплекса: на территории усадьбы предстоит реализовать ряд специализированных мероприятий, направленных на защиту и восстановление памятника культуры.
В целях обеспечения безопасности гостей и создания оптимальных условий для выполнения реставрационных и технических работ доступ на территорию ограничат вплоть до 4 сентября. Уже с 5 сентября усадьба вновь распахнёт двери для публики — экскурсионная деятельность будет возобновлена в полном объёме.
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