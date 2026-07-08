Российский банк предоставит 2,2 млрд рублей на развитие курганского мясокомбината

«Пищевая промышленность позволяет обеспечивать стабильный спрос на инвестиции в производство и переработку. Такие предприятия создают рабочие места и формируют устойчивые производственные цепочки. Сегодня мы уже предоставили ряду предприятий, находящихся под управлением “Уральской Агропромышленной группы”, порядка 1,5 млрд. руб., в том числе по льготной программе Минсельхоза России, и готовы оказывать дополнительную финансовую поддержку для реализации проектов, инвестиционных планов и масштабирования производства», — отметил Алексей Кушнир.