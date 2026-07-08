С начала года санавиация Волгограда совершила 150 вылетов

«Крылатая скорая» доставила в ведущие клиники Волгограда 146 пациентов. Среди них 32 ребенка, в том числе двое малышей младше года. Чаще всего вертолеты вылетали в Михайловку, Урюпинск, Палласовку и Камышин. Основные причины для срочной эвакуации — ДТП, инфаркты, инсульты и другие состояния, угрожающие жизни.